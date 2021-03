Graziani: “Non capisco come Prandelli possa essere ottimista. Kokorin acquisto assurdo, era tanto difficile prendere Llorente o Piatek?”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Prandelli ha detto di essere più ottimista oggi che tre mesi fa, io mi chiedo dove veda tutti questi segnali positivi. Almeno il Parma un’idea di gioco ce l’aveva, a Vlahovic non è arrivata mezza palla giocabile. Modello Atalanta? E’ ovvio che per arrivare a quei livelli ci vuole tempo, però il tifoso pensa di pancia e non possiamo contestare un cuore viola che muove delle critiche perché la squadra va male. Benevento? L’importante è non perdere, che sarebbe disastroso. Ma io ho delle sensazioni positive, credo che la squadra sia consapevole che vincendo potrebbe tirarsi fuori dai guai”.

E poi ha aggiunto: “Prandelli? L’unica cosa che davvero non mi piace è questa insistenza a giocare con quella che di fatto è una difesa a cinque. Sarebbe tanto semplice fare un 4-3-3 con il tridente formato da Callejon, Vlahovic e Ribery. Mercato di gennaio? Sono stati ceduti dei giocatori che non ci volevano più stare perché non giocavano. Assurda invece la scelta di prendere un Kokorin non pronto, che per rientrare prima del tempo si è fatto male. L’Udinese ha preso Llorente, non lo poteva prendere la Fiorentina? E per Piatek non si potevano aggiungere quei pochi milioni che mancavano per raggiungere l’accordo?