Graziani: “Riprenderei Veretout dalla Roma. Non capisco perchè la Fiorentina non vada decisa su Belotti…”

A Radio Bruno, l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani, ha parlato così del mercato viola: “Se Torreira non rimane, fossi la Fiorentina prenderei Veretout che è in uscita dalla Roma e che farebbe molto comodo”.

Poi ha proseguito: “In attacco invece non capisco perchè non andare decisi su Belotti. Lo prendi a costo zero e puoi rilanciarlo dopo un’annata difficile, risolvi il problema là davanti per 4-5 anni. Per me sarebbe utile anche al Milan, per la Fiorentina sarebbe il profilo ideale. Negli ultimi tempi ho rivisto il Belotti migliore”.