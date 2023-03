Graziani: “Se Ikoné giocasse con me gli chiederei di farne meno di quelle finte perché manda in confusione gli attaccanti. Jovic? Il fatto che non si arrabbi in campo non è un bel segno”

L’ex bomber e tifoso viola ‘Ciccio’ Graziani si è espresso nel corso del Pentasport di Radio Bruno per commentare le recenti prestazioni dei giocatori della Fiorentina, soffermandosi, come di consueto, sui suoi colleghi di reparto:

“Gonzalez quest’anno sta alternando prestazioni belle ad altre meno belle, ma è un profilo che personalmente mi piace. Sicuramente gli infortuni e il poco minutaggio non lo stanno aiutando. Ikone? Se fosse in squadra con me gli direi di fare meno finte, perché con il suo modo di giocare mette in difficoltà le punte”.

E sulle punte: “Cabral mi piace molto, deve essere solo più incisivo in area, ma in generale lo vedo più come punto di riferimento rispetto a Jovic. Con ulteriore fiducia potrebbe addirittura rendere ancora di più. Il serbo, invece, non mi sembra che abbia un grande carattere: quando non gli arrivano palloni non si arrabbia nemmeno con i compagni“.