Psicodramma Gattuso e Napoli fuori dalla Champions a vantaggio della Juve, il Milan vince a Bergamo mentre la Roma in Conference League in extremis. Guarda la CLASSIFICA FINALE di Serie A

Ultima di campionato che si è chiusa con tanti colpi di scena in zona Champions League ma anche settimo posto: alla fine in Champions ci va la Juventus a scapito del Napoli che si è suicidato in casa contro il Verona, pareggiando per 1-1. Quarta la squadra bianconera che ha vinto invece 4-1 a Bologna, mentre l’ultimo posto europeo se lo aggiudica la Roma che rimonta 2 gol allo Spezia proprio allo scadere e beffa il Sassuolo, vincente sulla Lazio.

Atalanta-Milan 0-2

Bologna-Juventus 1-4

Napoli-Verona 1-1

Sassuolo-Lazio 2-0

Spezia-Roma 2-2

Torino-Benevento 1-1

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 91, Milan 79, Atalanta, Juventus 78, Napoli 77, Lazio 68, Roma 62, Sassuolo 62, Sampdoria 52, Verona 45, Genoa 42, Bologna 41, Fiorentina, Udinese 40, Spezia 39, Cagliari, Torino 37, Benevento 33, Crotone 23, Parma 20.