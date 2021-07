Guardate chi si rivede, Iakovenko è diventato agente: “Contro l’Italia non avremmo avuto speranze”

Meteora a dir poco ai tempi della Fiorentina, Oleksandr Iakovenko è ora un agente e rappresenta tra gli altri il portiere ucraino Bushchan, e a Tmw ha parlato di Euro 2020 e dell’Italia: “Credo che con gli azzurri sarebbe stata davvero dura, tutti pensavano che non ci sarebbe stata speranza. A differenza che con la Svezia, che per quanto ci abbia reso difficile la vita era più alla portata. Bene comunque la squadra, e il cambio modulo dal 4-3-3 al 3-5-2 ha portato i suoi benefici. Soprattutto per quel che riguarda Zinchenko, che è tornato a occupare la corsia sinistra dopo prestazioni non all’altezza come mezzala”.