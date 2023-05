Guerini: “La Fiorentina non è arrivata in finale per fortuna. Un trofeo darebbe nuova carica ma Commisso è già a credito”

Ex calciatore e dirigente viola, Vincenzo Guerini a Radio Bruno ha parlato in vista della finale europea che attende la Fiorentina:

“Nel calcio contano i risultati ma non è che la squadra è arrivata lì per fortuna o per demeriti degli altri. Mi piacerebbe che anche con il West Ham la squadra facesse la stessa prestazione fatta a Roma, a giocare in quel modo di partite se ne vincono. Poi è indubbio che il rischio è anche quello di diventare “simpatici secondi”. Le preoccupazioni solitamente escono fuori quando si gioca male per cui nella gara successiva si spera di non ripetere la prestazione. Credo che la prima finale persa dia ulteriore carica e rabbia ai ragazzi, per arrivare a vincere la seconda. Credo che Italiano vorrà imporre il gioco sul West Ham e non snaturerà il proprio gioco, farlo con una squadra inglese, meno avveduta tatticamente, potrebbe essere anche conveniente.

Un trofeo cambierebbe qualcosa? Una vittoria influenzerebbe, porterebbe entusiasmo e introiti diversi, darebbe una carica alla società e la voglia di reinvestire. Però mi pare che con il centro sportivo nuovo, il tanto criticato Commisso sia in credito. Il Viola Park, due finali, la possibilità di giocare l’Europa League non mi sembra poco”.