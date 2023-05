Hagi: “Abbiamo fatto sapere alla Fiorentina le nostre intenzioni per Munteanu. Vogliamo che resti con noi”

A tre giornate dalla fine del campionato rumeno, il Farul Constanta di Hagi e Munteanu è in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sulla Steaua Bucarest. E proprio l’attaccante di proprietà della Fiorentina è stato uno dei protagonisti di questa stagione.

Tant’è che lo stesso Hagi vorrebbe tenerselo anche per il prossimo anno. Per questo motivo ha già fatto pervenire la propria richiesta al club viola per prolungare il prestito di una stagione: “Stiamo cercando di farlo stare con noi. È un giocatore della Fiorentina e se la Fiorentina vuole noi ci siamo… Abbiamo provato a metterci in contatto, ma abbiamo ancora molto tempo. Abbiamo solo inviato la nostra intenzione, per far sapere alla Fiorentina cosa vogliamo”, ha dichiarato Gică Hagi, a DigiSport.

Giusto per restare sull’attualità, Munteanu ha segnato una doppietta nella gara vinta questo fine settimana per 7-2 dal Farul contro il Rapid Bucarest.