Higuain pensa ancora alla Juventus, il procuratore: “Gonzalo ha fatto più di trecento gol, ci aspettavamo un’altra possibilità”

Nicolas Higuain, procuratore del fratello e obiettivo di mercato della Fiorentina Gonzalo, ha parlato a Tuttosport: “Ci aspettavamo che Pirlo desse una possibilità a Gonzalo visto che parliamo pur sempre di un attaccante che in questi anni ha segnato 350 gol. Per realizzarli si impiegano dieci anni, poi purtroppo ci si dimentica tutto in fretta. L’ambizione della Juventus è conquistare la Champions, ma non so quanti giocatori abbiamo vinto 3 scudetti realizzando complessivamente 66 reti. Però siamo gente di calcio e sappiamo che possono succedere queste cose. Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo, che ha detto in faccia a Gonzalo quello che pensava. Non succede sempre ed è stato importante”.

