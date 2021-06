Hysaj-Fiorentina: perché potrebbe essere il nome giusto per la difesa di Gattuso

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare di un possibile arrivo di Elseid Hysaj alla Fiorentina. In virtù anche della firma di Gennaro Gattuso con il club di Rocco Commisso. Tra il tecnico calabrese e il terzino albanese c’è un buon rapporto, costruito durante l’ultima stagione e mezza vissuta all’ombra del Vesuvio. Nell’ultima annata Hysaj ha giocato 24 partite in campionato, condizionato anche dalla positività al Covid e da una condizione fisica che faticava a tornare.

Nel rush finale di stagione, però, Gattuso non ha saputo fare a meno di lui schierandolo da titolare in tutte le ultime otto partite. Non sulla fascia destra, ma sulla sinistra: questo rende l’albanese un profilo duttile, in grado di ricoprire entrambe le posizioni. A parametro zero può essere sicuramente un buon acquisto per la Fiorentina, in un reparto che dovrà essere inevitabilmente rivoluzionato.