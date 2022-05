I 10 milioni per Vicario? Per la Fiorentina cifra esosa e allora ecco l’occasione low cost Gollini

Chi è meglio tra Gugliemo Vicario e Pierluigi Gollini non è unanimemente chiaro, anche se l’ultima stagione propende molto più per il primo, protagonista ad Empoli, che non per il secondo, solo panchinaro al Tottenham. Di sicuro c’è però che tra i due il gap economico su cui la Fiorentina ha imbastito la trattativa è importante. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio infatti, per Vicario il Cagliari pretende 10 milioni di euro: cifra esosa secondo il club di Commisso. E allora ecco l’idea: uno scambio alla pari con l’Atalanta, inserendo Kouame. Zero esborsi e soluzione che permetterebbe anche di liberarsi dell’ivoriano, già bocciato l’estate scorsa. Vedremo se la società viola affonderà in modo definitivo sul suo ex portiere ai tempi delle giovanili (Gollini rimase a Firenze dal 2010 al 2012).