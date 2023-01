I complimenti di mister Aquilani per Bianco: “Bravo, la prima di una lunghissima serie!”

Lo ha allenato, coccolato e istruito nella Fiorentina Primavera Alberto Aquilani e ora gioisce per i progressi del suo pupillo. Dopo tante partite con la maglia viola nelle giovanili, ora il classe 2002 ha potuto finalmente festeggiare il debutto in prima squadra.

Su Instagram l’allenatore della Primavera viola ha fatto i complimenti al numero 42 della Fiorentina: “La prima di una lunghissima serie. Bravo!“. Per Bianco non sarà facile ottenere spazio nella mediana viola ma la scelta di Italiano di farlo partire titolare per la prima volta in Serie A fa capire che ora c’è maggiore considerazione per il piemontese.