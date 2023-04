I consiglieri del M5S a Palazzo Vecchio: “Nardella irrispettoso nei nostri e nei confronti della Fiorentina sul tema concessione del Franchi. Dopo la partita di stasera…”

Al Consiglio Comunale in Palazzo Vecchio i consiglieri del Movimento 5 Stelle Masi e De Blasi sono intervenuti sul tema della concessione dell’Artemio Franchi alla Fiorentina per la prossima stagione sportiva. Queste le loro parole: “Come volevasi dimostrare, nella seduta quasi deserta di oggi del Consiglio Comunale nessuna risposta è pervenuta dall’Amministrazione in merito alla domanda legittima e pertinente che abbiamo presentato circa l’importo della convenzione per l’affitto dello Stadio Franchi da parte della Fiorentina, per il periodo maggio 2023-maggio 2024. Troviamo assolutamente irrispettoso l’atteggiamento del Comune che stamani, nuovamente, ha negato qualsiasi tipo di risposta sia a noi consiglieri comunali che alla ACF Fiorentina circa un tema attualissimo e cocente, quale quello del canone da pagare per il prossimo anno, visto che tra soli tre giorni scadrà la convenzione in essere tra Amministrazione e società sportiva”

E ancora: “Spiace sottolineare l’evidenza, ma anche in questo caso emerge chiaramente il costante e irrispettoso atteggiamento del Sindaco Nardella che non si presenta mai in Consiglio, sede istituzionale deputata alle comunicazioni riguardanti la città di Firenze, e che invece, siamo certi, troverà un momento per rispondere a mezzo stampa alle domande da noi poste oggi. Siamo certi che magicamente dopo la partita di stasera e l’incontro tra Nardella e Commisso, sarà la stampa cittadina a fornirci le risposte che abbiamo chiesto. Ennesima occasione persa da parte dell’Amministrazione Comunale di dimostrare interesse, attenzione e rispetto per i suoi rappresentanti e per i suoi cittadini”.