I convocati del Bologna: Motta arriva a Firenze in piena emergenza

Dopo la Fiorentina pochi minuti fa anche il Bologna ha reso nota la List dei convocati in vista della sfida in programma domani al Franchi. Il tecnico rossoblu Thiago Motta – oltre alle ormai note assenze di Arnautovic, Medel, De Silvestri e Sansone – è stato costretto a rinunciare all’ultimo minuto anche a Soumaoro. Come riportato dallo stesso Bologna sul sito ufficiale del club, il giocatore francese si è fatto male nell’ultimo allenamento e sarà costretto a dare forfait.

Questo l’elenco dei convocati di Thiago Motta per la partita di domani.

Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Cambiaso, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Pyyhtia, Schouten, Soriano.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Zirkzee.