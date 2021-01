I convocati del Cagliari: Di Francesco recupera sia Godin che Ounas, out due titolari

Da poco diramate le convocazioni di Eusebio Di Francesco per la partita che il Cagliari affronterà domenica contro la Fiorentina al Franchi. Il tecnico rossoblù ha recuperato sia Godin che Ounas, entrambi convocati per la gara, mentre non ci sono nella lista Luvumbo, Faragò, Klavan, Rog e Carboni. Assente anche Nandez per squalifica. La squadra sarda è già in ritiro a Firenze.

