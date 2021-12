I convocati del Verona: Un’altra assenza importante che va aggiungersi ad una lista già folta

Un’assenza importante per il Verona in vista della partita di stasera contro la Fiorentina. Nella lista dei convocati resa nota dal club gialloblu, non c’è il nominativo del centrocampista, Antonin Barak, che non ha fatto dunque a tempo a recuperare.

Il nome del nazionale della Repubblica Ceca, si aggiunge ad una lista che già era folta, specialmente in difesa, dove erano fuori per infortunio Gunter e Dawidowicz, per squalifica Magnani e Ceccherini. Il tutto senza dimenticarci di Kalinic e Frabotta.

Questa è la lista completa:

1 Pandur,

4 Veloso

5 Faraoni

8 Lazović

10 Caprari

11 Lasagna

14 Ilić

15 Çetin

16 Casale

18 Cancellieri

20 Rüegg

22 Berardi

24 Bessa

31 Šutalo

32 Ragusa

42 Coppola

61 Tameze

78 Hongla

96 Montipò

99 Simeone