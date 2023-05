I convocati della Fiorentina: Italiano tiene a riposo due pedine fondamentali in vista della Coppa Italia. Torna Kayode

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto la lista dei convocati in vista della trasferta di domani contro il Torino di Ivan Juric. Com’era facilmente ipotizzabile il tecnico ne lascia tanti a casa: restano a Firenze lo squalificato Bonaventura, ma anche Amrabat e Nico Gonzalez: i due riposeranno per essere al 100% in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì contro l’Inter. Torna tra i convocati anche il giovane laterale destro Kayode, che potrebbe nuovamente tornare utile per dare qualche minuto di riposo a Dodo.

Ecco la lista completa dei convocati viola per la gara contro il Torino:

Barak, Bianco, Biraghi, Brekalo, Castrovilli, Cerofolini, Dodo, Igor, Duncan, Ikoné, Jovic, Kouamé, Kayode, Mandragora, Martinez Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Vannucchi e Venuti.