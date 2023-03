I convocati della Fiorentina: out Jovic e Duncan, ma Italiano recupera Terzic. Un classe 2007 come terzo portiere

E’ appena stata pubblicata la lista dei convocati della Fiorentina per la gara di domani contro l’Inter. Italiano non potrà contare su Jovic e Duncan, ma in compenso torna a disposizione dopo l’infortunio Aleksa Terzic. In assenza di Sirigu non ci sarà Martinelli, impegnato domani con la Primavera, bensì il classe 2007 Vannucchi nel ruolo di terzo portiere dietro a Terracciano e Cerofolini.

Ecco la lista completa dei convocati: Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Castrovilli, Cerofolini, Dodò, Igor, Gonzalez, Ikoné, Kouamé, Mandragora, Martinez Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Vannucchi, Venuti.