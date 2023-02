I convocati della Fiorentina: out Milenkovic, insieme a un altro difensore. C’è Sirigu

La Fiorentina ha da poco diramato la lista dei convocati per la sfida di UEFA Conference League contro lo Sporting Braga. Assente Nikola Milenkovic, che contro l’Empoli è stato costretto ad uscire a causa di un infortunio. Anche Lorenzo Venuti, dopo aver giocato l’intero primo tempo contro gli azzurri, non risulta presente nella lista vista la somma di ammonizioni. Nonostante il lutto in famiglia, c’è Salvatore Sirigu: rimangono aperte le possibilità della sua prima gara in viola da titolare. Presente anche Josip Brekalo, che batte il recupero dal problema muscolare.

Di seguito, la lista: