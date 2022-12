I convocati della Fiorentina per la trasferta in Corsica: Subito il duo serbo con Italiano. Un nutrito gruppo di giovani ma anche diverse assenze

La Fiorentina si reca in Corsica per giocare un’amichevole contro il Bastia. E la formazione viola si presenterà a questo appuntamento con due reduci del Mondiale: Jovic e Milenkovic.

Ci sono anche i due serbi nella lista dei convocati resa nota dalla società per questo appuntamento. Niente da fare per Castrovilli che continua il proprio recupero standosene a Firenze. E niente da fare, ovviamente anche per Gonzalez, la cui strada verso la ripresa è solamente all’inizio. Restano fuori pure Kouame e Maleh.

Se ne resta a casa ancora Venuti, il quale si è infortunato nella primissima amichevole contro l’Arezzo e ancora non si è ripreso.

Diversi i giovani presenti: Amatucci, Bianco, Biagetti, Distefano, Favasuli e Kayode, un nutrito gruppo di speranze tutte da vedere e rivedere sul campo.