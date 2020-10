I convocati della Fiorentina: Ribery è in lista, torna anche Montiel. Out Borja Valero

Pochi minuti fa Beppe Iachini ha reso nota la lista ufficiale dei convocati della Fiorentina per la sfida di domani contro l’Udinese di Luca Gotti. Nonostante gli acciacchi alla caviglia, che come sottolineato precedentemente lo avevano lasciato fuori delle ultime due sessioni di allenamento, Frank Ribery ci sarà. Torna in prima squadra il giovane Tofol Montiel: dopo due settimane in Primavera lo spagnolo torna a essere convocato con i grandi. Unico assente, ancora come la passata giornata, lo spagnolo Borja Valero.

Ecco la lista ufficiale dei convocati: