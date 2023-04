I convocati della Fiorentina: tornano a disposizione Milenkovic e Saponara

E’ appena stata diramata la lista dei convocati di mister Vincenzo Italiano per la sfida di domani tra Fiorentina e Spezia. Presenti Milenkovic e Saponara, che tornano a disposizione dopo l’influenza che li aveva fermati in Coppa Italia. Per il resto nessuna novità rispetto alla trasferta di Cremona, con l’unica eccezione di Amrabat chiaramente assente in quanto squalificato.