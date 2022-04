I convocati della Juventus: Persiste l’emergenza a centrocampo. Presenti tre ex giocatori della Fiorentina

Sono 21 i giocatori convocati dall’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista della partita di stasera contro la Fiorentina, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Persiste l’emergenza a centrocampo per i bianconeri, con gli uomini che sono contati in quel reparto (ultimo forfait quello di Arthur). Presenti gli ex viola Cuadrado, Bernardeschi e Vlahovic (volendo si può aggiungere anche Chiellini a questa lista, anche se la sua presenza a Firenze è stata marginale), mentre Chiesa, com’è noto, è ancora in fase di riabilitazione dopo il grave infortunio al ginocchio.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Bernardeschi, Rabiot, Zakaria, Miretti.

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Soulé.