I convocati di Italiano: c’è Milenkovic, ma non Saponara. Si rivede finalmente Jovic

Da poco diramate le convocazioni della Fiorentina per la partita contro la Cremonese valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Confermata l’assenza di Riccardo Saponara, che non è partito con il resto della squadra a causa dell’influenza e non sarà a disposizione. C’è invece Nikola Milenkovic, nonostante gli acciacchi fisici, che raggiungerà la squadra a Cremona nelle prossime ore. Tornano invece tra i convocati Luka Jovic e Alfred Duncan, che erano out per la sfida di San Siro contro l’Inter. Il terzo portiere è ancora Vannucchi.

Questa la lista completa dei convocati: