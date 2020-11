I convocati di Prandelli: tornano Pezzella e Borja Valero, assenza pesante in attacco

Pochi minuti fa Cesare Prandelli ha reso nota la lista ufficiale dei convocati per la sfida casalinga di domani contro il Benevento. Dopo piu di un mese tornano disponibili il capitano German Pezzella, al rientro dopo il lungo infortunio patito contro l’Udinese, e lo spagnolo Borja Valero. Non ce la fa invece José Callejon: come confermato questa mattina dal tecnico viola lo spagnolo, guarito in settimana dal coronavirus, non sarebbe ancora al 100% e per questo resterà a riposo. Al suo posto torna in lista Valentin Eysseric.

Ecco la lista ufficiale:

Amrabat, Bareca, Biraghi, Bonaventura, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Cutrone, Igor, Dragowski, Duncan, Eysseric, Kouame, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Ribery, Saponara, Terracciano, B.Valero, Venuti, Vlahovic.