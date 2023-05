I convocati di Spalletti: gruppo (quasi) al completo, torna in lista Politano. Pesa l’assenza di un difensore

In vista della gara contro la Fiorentina alle ore 18, il Napoli ha da poco diramato la lista dei convocati scelti da mister Luciano Spalletti. Non c’è Mario Rui, ancora acciaccato da una botta presa nei quarti di Champions League, ma torna Matteo Politano dopo l’infortunio contro il Milan. Per il resto, il gruppo è al completo e pronto a festeggiare. Ci sono anche gli ex Fiorentina Gollini e Simeone.

Portieri: Gollini, Marfella, Meret

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Jesus, Kim, Olivera, Rrahmani, Ostigard, Zedadka

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone