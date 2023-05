I convocati per la Roma: tutti a disposizione di Italiano, c’è anche Kayode

Sono stati appena diramati i convocati del tecnico Vincenzo Italiano per Fiorentina-Roma in programma domani. Manca soltanto il lungo degente Salvatore Sirigu, e viene annesso nell’elenco come ormai da alcune giornate il terzino destro della Fiorentina Primavera Michael Kayode.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Terracciano, Cerofolini, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Milenkovic, Kayode, Ranieri, Terzic, Venuti, Martinez Quarta.

Centrocampisti: Amrabat, Castrovilli, Barak, Bianco, Bonaventura, Duncan, Mandragora, Saponara.

Attaccanti: Brekalo, Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Sottil.