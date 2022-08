I due volti della Fiorentina

Un po’ sulla falsariga di quanto visto all’esordio in campionato contro la Cremonese, la Fiorentina ammirata contro il Twente nei preliminari di Conference League è una squadra dai due volti. Nel primo tempo ha mostrato la versione migliore di sé stessa, andando in gol dopo un minuto e tenendo un ritmo altissimo che ha sfiancato il Twente.

Non a caso, è poi arrivato il gol del raddoppio e più in generale era evidente la sensazione che Biraghi e compagni avessero in mano la partita. Nel secondo tempo, invece, la musica è cambiata e gli olandesi hanno potuto rialzare la testa approfittando di un calo generale della Fiorentina.

Niente di eclatante, sia chiaro, ma il Twente è comunque riuscito a segnare il gol che tiene aperto il discorso qualificazione approfittando di una dormita della difesa viola. In Olanda ci sarà da soffrire, ma la qualificazione per la squadra vista nei primi 45’ è assolutamente alla portata.