I primi giorni di Jovic: lezioni di italiano fin da subito per prendersi la Fiorentina

Luka Jovic non è e non può ancora essere al top della condizione fisica, ma è destinato a migliorare già nelle prossime settimane. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, il serbo si è sempre allenato e non si considera così lontano dalla miglior forma, mentre secondo Vincenzo Italiano è più indietro e necessita ancora di tanto lavoro.

Quel che è certo, però, è che i primi allenamenti hanno mostrato quello che potrà dare alla Fiorentina: nel ritiro di Moena, il serbo è praticamente infallibile davanti alla porta. Nel frattempo, già in Val di Fassa, il serbo ha cominciato ad andare a lezione privata per imparare la lingua italiana il prima possibile. Nel frattempo, a far da traduttori ci pensano i connazionali Milenkovic, Nastasic e Terzic.