I progressi di Ranieri: c’è posto anche per lui nella Fiorentina?

Le recenti prestazioni con l’Italia Under 21 hanno permesso a Luca Ranieri, difensore classe ’99 della Fiorentina, di mettersi in mostra. Contro Spagna e Slovenia, il calciatore gigliato ha disputato prove molto solide nella retroguardia di Nicolato, fornendo anche un assist a Raspadori. Il difensore ligure è attualmente in prestito alla Spal, con cui ha totalizzato 22 presenze da titolare. Il processo di crescita dei calciatori segue le strade più disparate, e spesso capita di ricredersi su determinati profili oppure stupirsi della mancata affermazione di altri.

Ranieri è un difensore centrale mancino, perfetto come centro sinistra in una linea a tre. Può giocare anche da terzino sinistro, mentre per agire da centrale in una linea a quattro probabilmente difetta di struttura fisica e potenza. Nella passata stagione il ragazzo aveva trovato pochissimo spazio, e aveva evidenziato carenze tattiche e la mancanza di quel mestiere che un difensore può acquisire soltanto con l’esperienza. Per la Fiorentina del futuro Ranieri potrebbe rappresentare un buon comprimario, in virtù della sua duttilità e abnegazione. Ci sarà spazio per lui nella rosa viola della prossima stagione?