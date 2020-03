I tanti dubbi di Iachini su Pulgar: che fare con l’oggetto misterioso viola?

Era arrivato alla Fiorentina per giocare da regista insieme a Badelj, progetto di un centrocampo che Montella ha visto naufragare dopo poche partite. E così Erick Pulgar ha giocato da mezz’ala, lasciando al croato la cabina di regia. Se da una Badelj tornerà alla Lazio e non verrà riscattato, dall’altra la concorrenza si è fatta sempre più forte con l’arrivo di Duncan, Agudelo e l’imminente innesto di Amrabat. Che fare quindi con Pulgar? La Fiorentina vuole ancora testare il cileno prima di chiudere definitivamente la parentesi in viola dopo solo una stagione. L’oggetto misterioso viola, anche per sua intenzione, rimarrà ancora in maglia viola, ma per convincere servono altri tipi di prestazione. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.