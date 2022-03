I tempi dei lavori per il nuovo Artemio Franchi: sarà una Fiorentina in trasferta per due anni

Domani ci sarà a Palazzo Vecchio la presentazione del progetto per il restyling del Franchi. I lavori a Campo di Marte dovrebbero cominciare nell’autunno del 2023, per finirli entro il 2026 come i fondi del PNRR impongono. Durante i tre anni di cantiere, i lavori saranno differenziati per consentire alla società viola di utilizzare lo stadio il più possibile.

L’obiettivo è quello di far terminare alla Fiorentina almeno la stagione 2023-24 a Campo di Marte. Rimane però praticamente impossibile che per due campionati successivi i viola possano utilizzare il loro stadio. Prima partita della Fiorentina nel nuovo stadio fissata al 2027. A riportarlo è La Nazione.