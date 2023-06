I tifosi del West Ham invadono Praga. Tantissimi gli Hammers già presenti nella capitale ceca. FOTO e VIDEO

E’ già iniziata l’invasione dei tifosi del West Ham United in Repubblica Ceca, in vista della partita di domani sera contro la Fiorentina, valevole per la finale della Conference League. Moltissimi gli ‘Hammers‘ che si sono già riversati nel centro di Praga e si sono ampiamente fatti notare in Piazza della Città Vecchia ma non solo, con striscioni, cori, il tutto ovviamente ed immancabilmente innaffiato da fiumi di ottima birra.

Una buona fetta di tifosi inglesi (circa la metà) ha scelto di raggiungere la capitale ceca anche senza biglietto e questo richiederà chiaramente grande cautela da parte delle forze dell’ordine, che

Ecco gli scatti ed il video di Fiorentinanews.com: