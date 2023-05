Arrivano novità riguardo alla vendita dei ticket per la finale di Coppa Italia in programma il 24 maggio all’Olimpico tra Fiorentina ed Inter. Dopo la vendita di tutti i biglietti nei settori di Curva Sud e Distinti, i tifosi della Fiorentina hanno esaurito anche i tagliandi disponibili nella parte dedicata della Tribuna Tevere. Restano ancora disponibili vari biglietti in Tribuna Montemario.

Sul versante interista invece da segnalare che tutti i biglietti a disposizione del club nerazzurri sono già andati esauriti.