I tifosi viola caricano la squadra: cori e striscioni fuori dal centro sportivo

Alla vigilia della partita contro la Juventus, dopo mesi e mesi di silenzio, i tifosi della Fiorentina sono tornati a farsi sentire. L’appuntamento perfetto era questo pomeriggio: la squadra di Beppe Iachini, a meno di 24 ore dalla “Partita”, si ritrovava al centro sportivo per svolgere la seduta di rifinitura e sistemare gli ultimi particolari in vista domani. Un nutrito gruppi di tifosi, circa 250 persone, si sono ritrovati nel piazzale antistante la tribuna di maratona per ricordare a tutti l’importanza della sfida. “Un nemico da abbattere, una salvezza da raggiungere: lottate da leoni o levatevi dai coglioni” questo recita lo striscione esposto dai tifosi alla squadra. Con petardi e cori eloquenti, contro il nemico storico e di carica alla squadra viola, hanno voluto ribadire l’importanza della partita, sia per l’avversario che per il delicato momento della squadra.

Il tifosi hanno rivolto un appello alla squadra anche davanti a Joe Barone, uscito per parlare direttamente con i tifosi piu caldi: “Una squadra si aiuta l’una con l’altra, poche partite abbiamo avuto giocatori cosi. Noi siamo qui a dirvi solo di salvare la Fiorentina e a fine anno prendete le decisioni che volete. Domani deve essere una battaglia, dietro di voi c’è un popolo, c’è la città. Onorate la nostra maglia, vogliamo undici leoni”

Questa l’immagine pubblicata sulla pagina del Pentasport di Radio Bruno: