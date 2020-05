I tre assi nella manica di Marotta per arrivare a Chiesa

A Milano sono convinti di aver ridotto la distanza rispetto alla Juventus, nettamente in pole su Chiesa l’estate scorsa, non fosse altro perché i bianconeri avevano trovato un accordo con il giocatore e anche con il club viola, prima che passasse di mano dai Della Valle a Commisso. Secondo quanto scrive Tuttosport, principalmente sono tre gli assi nella manica di Marotta: la liquidità economica, le contropartite e la speranza che Commisso non voglia cedere il suo gioiello alla Juventus. L’ad nerazzurro, se si incastreranno le cessione di Icardi e Perisic, oltre alla mega operazione con il Barcellona per Lautaro Martinez, confida di avere più di 150 milioni da investire, un tesoro che probabilmente la Juventus non avrà a disposizione.