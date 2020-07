Iachini era così difficile fare quella mossa con Chiesa? L’allenatore non può essere la scintilla per lanciare la Fiorentina nell’alta classifica

Il buon Iachini, a cui tutti vogliamo bene, non può essere la scintilla per lanciare la Fiorentina nell’alta classifica come è stato promesso. Questa volta dopo non so quante partite, ha messo finalmente Chiesa in fascia e abbiamo ritrovato il giocatore esplosivo, capace di assist, gol e senza ditini da sventolare. Era così difficile questa mossa?

Chiesa 7,5 Finalmente in fascia come chiedevano molti esperti di calcio e lì è tornato ad essere un giocatore difficilmente arginabile dagli avversari.

Cutrone 7,5 Un assist e un gol. Ma mezzo punto in più glielo do perché ha rubato il cappellino a Iachini.

