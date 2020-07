Iachini: “Gli episodi determinano i giudizi ma i numeri sono dalla nostra parte. Kouame sarà convocato, lo valuteremo strada facendo”

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato così il tecnico viola Giuseppe Iachini: “Contro il Sassuolo abbiamo tirato in porta 44 volte, 33 dentro l’area avversaria ma abbiamo avuto sfortuna. Anche domenica potevamo aprire noi la partita con il gol e questo ha inciso sulla partita. Ora dobbiamo guardare avanti e prepararci per una squadra con giocatori di ottima qualità e con uno stesso allenatore da più anni come il Parma. Gli episodi determinano i giudizi e i numeri che abbiamo ci dicono che stiamo costruendo ma dobbiamo essere più bravi nella fase realizzazione. Poi giocando ogni tre giorni dobbiamo valutare bene i recuperi. Kouame lo portiamo con noi anche per farlo stare con la squadra. Vedremo se strada facendo ci sarà modo di dargli qualche chance. Però il fatto che rientra in gruppo è una notizia positiva. Ci auguravamo di poter ripartire facendo dei punti in più, e li meritavamo. Giocando ogni tre giorni tutti i componenti della rosa diventano fondamentali”.

