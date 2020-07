“Iachini ha centrato l’obiettivo. La Fiorentina lo riconfermi”

Francesco Baiano, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato così a Lady Radio del futuro della panchina viola e di una possibile riconferma di Beppe Iachini: “Quando un allenatore porta a casa l’obiettivo per cui era stato preso, andrebbe riconfermato. Se poi la proprietà ritiene che sia un tecnico da prendere solo quando si è in difficoltà, io dico che non è così. Anche perché grandi nomi in giro non ne vedo. Quando è arrivato Iachini il pensiero comune era che la Fiorentina dovesse lottare fino agli ultimo novanta minuti per salvarsi, ma non è stato così. L’allenatore è fondamentale per i giocatori, anche se poi sono quest’ultimi che determinano i risultati. Inter? Il pareggio di mercoledì mi è andato un po’ stretto. La Fiorentina ha giocato tutta in difesa, ma se c’era una squadra che doveva vincere era quella gigliata”.

