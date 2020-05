“Iachini ha conoscenze e idee importanti. Belotti? E’ molto forte, fossi la Fiorentina lo prenderei”

L’ex centrocampista della Fiorentina Enzo Maresca ha parlato a Radio Bruno Toscana: “A Iachini sono legatissimo, per me è un amico. Ha dimostrato negli anni di avere idee e conoscenze tecnico-tattiche importanti. Belotti? E’ un giocatore che mi piace, l’ho avuto come compagno di squadra a Palermo ed è forte, posso parlarne solo bene. Castrovilli? L’ho visto qualche volta, ma mi impressionò nella partita di Napoli. Commisso? L’impatto è stato positivo e c’è la sensazione che si possa costruire qualcosa di buono, poi conteranno i fatti. Sono stato un solo anno a Firenze ma ci sono rimasto molto legato. Essere mandato via dopo una sola stagione fu un dispiacere, ma col senno di poi andare al Siviglia fu la mia fortuna”.