Iachini: “In questi due anni abbiamo fatto il massimo, Firenze sarà sempre nel mio cuore. Auguro tutto il meglio a Gattuso”

L’ormai ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato a Radio Toscana durante la trasmissione Artemio: “Voglio salutare tutti i tifosi con un abbraccio affettuoso. Firenze è nel mio cuore e ci resterà sempre. Ho fatto il massimo di quello che si poteva, l’anno scorso siamo risaliti dal terzultimo al decimo posto e quest’anno abbiamo portato la barca in porto nonostante le difficoltà. La salvezza era un obiettivo fondamentale, rimarrò per sempre legato a questi colori e non posso che augurare tutto il bene possibile a Gattuso“.