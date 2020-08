Iachini indica la via di Eder per la Fiorentina

Non c’è solo il Bologna di Mihajlovic sulle tracce del 33enne attaccante Eder. Su La Gazzetta dello Sport si legge che la Fiorentina si è seduta al tavolo per il brasiliano ex Inter su indicazione di Iachini. Il tecnico viola gradisce Eder per rinnovare il reparto avanzato.

Piace anche alla Sampdoria, squadra con la quale ha già giocato. Così Eder ha molti motivi per ripensare a un suo futuro nel calcio italiano dopo aver militato nel nostro paese per molti anni. Suning che ha proprietà anche dello Jiangsu dove milita attualmente la punta, ha aperto alla sua cessione che potrà avvenire non appena si chiuderà il campionato (a settembre ndr).