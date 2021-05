Iachini: “Meno energia e un giorno di recupero in meno ma dovevamo avere più qualità. Il rigore? Peccato, ha messo la partita in salita”

Nel post partita di Dazn Beppe Iachini ha parlato così della partita persa con il Napoli: “Volevamo fare una buona partita, per dare continuità ai nostri risultati. Oggi sul piano della compattezza e della fase difensiva abbiamo fatto bene e concesso pochissimo. Quando abbiamo avuto palla è stato sbagliato qualche passaggio di troppo e questo ci ha impedito di andare a creare occasioni. Però capisco anche che nella terza partita in una settimana, con un giorno in meno di recupero e poca brillantezza, abbiamo per quell’episodio del rigore. La squadra si è impegnata, ha corso e lottato nel tentativo di fare un risultato giusto. Il rigore? Non so, sono valutazioni arbitrali ma dispiace perché questo è un episodio che ha messo la partita su binari più congeniali al Napoli. E’ una decisione ormai passata e dobbiamo accettarla. Poca qualità? Avevamo preparato la partita per essere più incisivi, come avevamo fatto molto bene con Juve e Lazio però con poca energia e con un palleggio che dovevamo eseguire meglio”.