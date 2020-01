Iachini: “Mercato? Un innesto per reparto per rendere la Fiorentina più solida. Arriveranno giocatori in linea con la nostra idea di calcio”

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, su Radio Anch’io Sport Per noi in questo momento fare tre partite in una settimana non è facile e dovremo fare una grande prestazione per andare avanti in Coppa Italia. Ce la metteremo tutta per superare il turno, ma noi siamo una squadra che se non va a cento all’ora per tutta la partita può avere delle difficoltà. E’ un qualcosa che abbiamo fatto contro l’Atalanta e contro il Napoli. Ci auguriamo di avere sempre le giuste energie per andare avanti. Tutti stanno lavorando alla stessa maniera. Boateng ha avuto un duro colpo nella partita con la Spal e quando sarà recuperato sono convinto che ci potrà dare una mano. Con la società abbiamo parlato delle nostre esigenze, in base anche alla nostra idea di calcio. E c’è la volontà di poter fare entrare un giocatore per reparto per essere più coperti in vista di un girone di ritorno molto intenso e per rendere più efficace e solida”.