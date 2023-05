Iachini: “Molto contento per la Fiorentina e per il presidente Commisso per la grande stagione. Vlahovic? Non si può mettere in discussione a 23 anni”

L’ex allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato a TMW Radio del percorso della squadra viola in Europa, oltre che del rendimento dell’ex attaccante viola Dusan Vlahovic. Queste le sue parole: “Sono molto contento per la Fiorentina e per il presidente Commisso per la grande stagione. Il fatto di essere arrivati in semifinali dà una voglia incredibile di andare avanti. Sia Juventus e Fiorentina, anche, hanno una grandissima possibilità di arrivare in finale e vincerla.

Vlahovic, invece, ha avuto una stagione tormentata. In questa annata ha avuto parecchi infortuni che non hanno permesso al serbo di fare quello fatto l’anno scorso. Queste stagioni, poi, trascinano problematiche. Si può fare anche l’esempio di Ciro Immobile. Non c’è da discutere sul suo talento. A 23 anni non si può mettere in discussione. La motivazione non può essere il gioco perché un attaccante di questo livello segna sempre. È una stagione travagliata”