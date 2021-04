Iachini: “Non siamo partiti come volevamo ma ci sono stati anche episodi sfortunati. Ho ritrovato un Vlahovic cresciuto”

Il commento del tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini a Sky: “Siamo partita come non volevamo, anche se la partita era equilibrata, sono stati bravi a sfruttare un calcio piazzato. Nelle singole situazioni non siamo stati fortunati, il mezzo fuorigioco, il rimpallo ravvicinato sul rigore del 3-2. La squadra voleva fare una grande partita, siamo rientrati con lo spirito giusto nella ripresa, abbiamo aggredito alta l’Atalanta e dopo il 2-2 c’era la sensazione di poterla vincere. Poi quasi subito c’è stato l’episodio del braccio di Martinez Quarta e c’è rammarico perché la squadra era viva. Che Vlahovic ho ritrovato? Dusan sta crescendo, anche l’anno scorso aveva fatto 6-7 gol, sapevamo che aveva grandi margini di miglioramento. A inizio stagione, essendo un ragazzo di stazza, magari giocava con meno continuità. E’ cresciuto tanto e confidiamo sia in lui che Kouame e Ribery. Il corner dell’1-0? Dovevamo essere più alti con la prima linea e non scoprire quella zona, perché sapevamo che l’Atalanta la attacca. Volevo che i miei leggessero più in avanti quella palla però purtroppo, dopo diverse soddisfazioni in passato, ci può stare che vada male. Cosa serve per salvarci? A fine scorsa stagione avevamo la miglior difesa, con una media punti alta, dobbiamo ritrovare quella compattezza che ci ha dato equilibrio e risultati. Questo sarà un tema su cui continuare a battere, perché poi nel calcio bisogna far gol ma anche non prenderlo”.