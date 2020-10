Iachini: “Partita più difficile di questo periodo. Quando si scende in campo con la maglia della Fiorentina dobbiamo dare tutto”

L’Allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini è intervenuto in conferenza stampa parlando dei cinque cambi: “Ci può stare che l’Inter abbia cambi importanti. Ci sta che i novanta minuti non siano stati preparati come negli altri anni. Anzi, abbiamo fatto poi dieci giorni e poi le nazionali, il calo ci sta. Quando giochi contro l’Inter ci sta che questi cambi possono incidere”.

Sul calciomercato: “Si parla di tutto meno che delle partite giocate ed affrontiamo la partita più pericolosa del periodo. Se sono arrivate tante richieste vuol dire che la società ha valorizzato bene i propri giocatori e questi ragazzi stanno fornendo prestazioni importanti. Questo fa si che possono arrivare offerte per i nostri giocatori. Questo fa si che possa diventare pericolosa anche per questo fatto qua, al di là del mercato su cui stanno lavorando i dirigenti, noi dobbiamo restare concentrati. La Sampdoria ha qualità, bisognerà fare una partita importante e sopra le righe. Son partite del cavolo, servirà attenzione e concentrazione, le due sconfitte sono bugiarde. Da parte nostra abbiamo passato il dopo Milano in una certa maniera. Finchè indossiamo la maglia della Fiorentina dobbiamo andare in campo con spirito di attaccamento, volontà e dare tutto”