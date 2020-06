Iachini: “Ribery? Sarà valutato nel migliore dei modi dallo staff medico”

Alla Rai ha parlato così il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini: “Ribery si allena col gruppo da giorni, e nello spogliatoio per rientrare al meglio. Dovremo gestirlo al meglio visti i tanti impegni, viene da un infortunio importante, e dovremo valutare tutto nel migliore dei modi assieme allo staff medico. Ora si riparte, ed è importante che si faccia tutto in sicurezza. Anche se ci dispiace tantissimo che non possano esserci i nostri tifosi ci mancheranno tantissimo”.



0 0 vote Article Rating