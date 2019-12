Iachini riparte anche da e con i tifosi: tutti dentro la nuova Fiorentina di Beppe

“I tifosi viola sono sempre stati il dodicesimo uomo in campo, non possiamo chiedergli di più. Se stiamo tutti insieme la strada per risalire sarà più semplice”. Che tra Iachini e la tifoseria ci sia sempre stato un certo feeling era sotto gli occhi di tutti da tempo ormai. Ed è proprio con tifosi che il nuovo allenatore vuole cominciare il nuovo ciclo sulla panchina della Fiorentina. L’allenamento a porte aperte il primo di gennaio ne è un esempio, nonostante il clima pesante che si respirava intorno alla squadra soltanto pochi giorni fa. Iachini sembra aver riportato la carica necessaria all’ambiente per cominciare il 2020 con il piede giusto. Oggi alle 16 il primo allenamento, poi sempre in campo fino alla trasferta di Bologna il 6 gennaio. La vicinanza del capoluogo emiliano, i biglietti non eccessivamente costosi, la novità di Iachini sulla panchina viola e il giorno festivo porteranno un gran numero di tifosi viola al seguito della Fiorentina al Dall’Ara.