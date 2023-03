Ielpo: “Milan? Contro la Fiorentina è sempre ostica, anche se non si capisce mai cosa farà la squadra di Italiano. Vi dico chi potrebbe ferire i Viola”

L’ex calciatore Mario Ielpo, intervenuto a TMW Radio, ha parlato della sfida di sabato tra Fiorentina e Milan, evidenziando il rendimento altalenante dei ragazzi di Italiano. Sentite cosa ha detto:

“Contro la Fiorentina è sempre una partita ostica. Non sai mai il rendimento di questa squadra: in alcuni momenti è strepitosa, in altri si scioglie come neve al sole. I viola giocano molto alti e lasciano tanti spazi”.

E ancora: “Rebic può essere il giocatore ideale per attaccare la squadra di Italiano. Ma bisogna vedere come approcceranno i ragazzi di Italiano. Si può certo dire che l’ambiente del Franchi sarà infuocato”.