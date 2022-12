Igor: “Italiano mi ha cambiato la vita, soprattutto nei momenti più difficili. Ho dimostrato di poter restare ad alti livelli”

Il difensore della Fiorentina Igor, a Cronache di Spogliatoio, ha trattato vari argomenti di attualità viola: “Duncan è più di un compagno di squadra per me, è quasi un fratello. Italiano? Mi ha aiutato ad essere maggiormente professionista, sapendo che posso migliorare sempre. Mi ha cambiato la vita anche nel momento di difficoltà. Da quando è arrivato, mi ha fatto crescere tanto sia come calciatore che come uomo”.

Poi ha proseguito: “Erano due anni che giocavo poco a Firenze, lui mi ha dato fiducia sin da subito. Ho dimostrato di poter restare ad alti livelli”.